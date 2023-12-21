إسبانيا تدعو للاعتراف بدولة فلسطين

إسبانيا تدعو للاعتراف بدولة فلسطيناكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، ضرورة تولي بلاده مهمة الاعتراف بدولة فلسطين خلال فترة رئاستها الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب المركز الفلسطيني للاعلام، قال سانشيز في جلسة برلمانية، أمس قال سانشيز، إنه يجب على أوروبا المطالبة باحترام القانون الدولي، والبحث عن حل نهائي للصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف سانشيز أنه حان الوقت للأوروبيين ليتحدثوا بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الصهيونية الوحشية في قطاع غزة.

وتابع : أن ذلك ليس لأن العالم يراقب الحكومات الأوروبية، أو لأن التاريخ سيحكم عليها لاحقا، ولكن لأن هناك بشرا يعانون.

كما دعت زعيمة حزب بوديموس اليساري، الوزيرة السابقة للحقوق الاجتماعية إيوني بيلارا، سانشيز إلى استخدام وصف الـ “إبادة جماعية” عند الإشارة إلى الهجمات الصهيونيةعلى غزة، مؤكدة أن سلطات العدو الصهيوني تهديد للديمقراطية في العالم.