أبو عبيدة: إذا أرادت إسرائيل عودة أسراها أحياء فليس أمامهم سوى وقف العدوان

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أحمد جودة - القاهرة - وقال أبو عبيدة في خطاب مساء اليوم الخميس أن "العدو يكرر حماقاته وأخطائه التاريخية لأنه كغيره من الغزاة المحتلين منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بثقافته وحضارته ولا يدرك معنى إرادة الشعوب الحرة التي تسعى للانعتاق من الاحتلال".

وتابع إن "هدف العدو القضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل وقد باتت هذه حقيقة لا جدال فيها".

وأكد الناطق باسم القسام أن "عمليات العدو الفاشلة والمرتبطة باستعادة أسراه منذ اليوم الأول للحرب تثبت أن مسار هذه القضية هو التبادل... ااستمرار العدوان لا يسمح أصلا بإطلاق سراح الأسرى مطلقا فضلا عن إمكانية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة لذلك إذا أراد العدو وجمهوره أسراهم أحياء فليس أمامهم سوى وقف العدوان".

على صعيد أخر، قال أبو عبيدة أن "عدد الآليات التي استهدفتها كتائب القسام منذ بدء العدوان البري بلغ 720 آلية".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة".

لكنه قال "ما يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة.. مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة"

وأكد أبوعبيدة أن "ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز... العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحدا.. العدو لم يترك لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه".

ووجه أبو عبيدة "التحية" إلى "مقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو خاصة في جبهتي اليمن ولبنان".

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم الخميس بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك الضارية في مخيم جباليا شمالي القطاع وخانيونس وحي الشيخ رضوان وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.