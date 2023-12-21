عاجل - "تهديد وتحذير وإنذار".. نص كلمة أبو عبيدة بشأن آخر تطورات الحرب الصهيونية على غزة

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أحمد جودة - القاهرة - "تهديد وتحذير وإنذار".. نص كلمة أبو عبيدة بشأن آخر تطورات الحرب الصهيونية على غزة

"تهديد وتحذير وإنذار".. نص كلمة أبو عبيدة بشأن آخر تطورات الحرب الصهيونية على غزة.. كشف أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن آخر تطورات الحرب على قطاع غزة، والكشف العديد من جرائم الاحتلال وحقيقة ما يحدث على الساحة، وما تم تدميره من آليات عسكرية لقوات الاحتلال، فضلًا عن آخر التطورات بشأن ملف الأسرى، وجاءت أبرز النقاط كالتالي:

لا يزال العدو يمارس جرائم الحرب منذ 76 يومًا ولا يزال مجاهدونا يتصدون له ويكبدونه خسائر فادحة.

استهدفنا 720 آلية عسكرية للعدو منذ بدء عدوانه بصورة كلية أو جزئية.

حققنا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة وأكثر من 12 اشتباكا مباشرا.

العدو يبحث عن صورة للنصر والإنجاز فتارة يعلن اغتيار قادة وتارة يعلن عن كشف نفق وتارة يستعرض بالتدمير والقصف العشوائي.

سبق للعدو اغتيال القادة والمقاومين فلم يزدنا ذلك إلا عزما وإصرارا على مقاومته والانتقام من جرائمه.

العدو يفشل في تحقق أهدافه في القضاء على المقاومة أو استعادة أسراه فاستمرار العدوان لن يحرر الأسرى.

تحرير الأسرى ليس له سبيل إلا بوقف العدوان.

نحيي المقاومين الذين يربكون العدو في جبهتي لبنان واليمن ما دفع الاحتلال على الاستنجاد بأربابه لحمايته.

قصف مدفعي وغارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

غزة الآن.. "حماس" تكشف عن آخر تطورات ملف الأسرى

وكشف القيادي في حركة حماس حسام بدران، عن آخر تطورات ملف الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاحتلال يناور في ملف الأسرى ولم يقدم حتى اللحظة عروضا جادة، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل الكذب ويقتل لمجرد القتل في محاولة للثأر لما حدث في 7 أكتوبر الماضي، حسب تصريحاته لوسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يقتحم حي عين مصباح في رام الله

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، حي عين مصباح في رام الله.

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات أمام مبنى هيئة الاذاعة والتلفزيون في رام الله

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، خلال مواجهات أمام مبنى هيئة الاذاعة والتلفزيون في رام الله.

قوات الاحتلال تفتش حاويات القمامة في رام الله

وأجرت قوات الاحتلال تفتش ذاتي لحاويات القمامة في حي عين مصباح برام الله.

صور خاصة لحظة تمركز قوات الاحتلال محيط جامعة القدس في رام الله

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على صور خاصة لحظة تمركز قوات الاحتلال في محيط جامعة القدس المفتوحة في حي عين مصباح بمدينة رام الله.

لحظة تمركز قوات الاحتلال محيط جامعة القدس في رام الله

لحظة تمركز قوات الاحتلال محيط جامعة القدس في رام الله

"الحوثي" توجه رسالة لـ أمريكا بسبب جرائم إسرائيل في غزة

وعلق المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، على التدخل الأمريكي ومنح الاحتلال الإسرائيلي كل ما يحتاجه في جرائمه ضد المدنيين في قطاع غزة، قائلًا: "من أعطى أمريكا الحق أن تمنح إسرائيل كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل إجرامها بحق المدنيين العزل في غزة".

كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

ونشرت كتائب القسام، صورًا لثلاثة من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديهم، تشير إلى أنهم قتلوا بسلاح جيش الاحتلال.

كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

بن غفير يدعو إلى حل "حكومة الحرب" الإسرائيلية

وقال وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إنه يجب حل حكومة الحرب في حال تم وقف العمليات العسكرية قبل القضاء على حماس.

وأكد إيتمار بن غفير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أنه إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن حزب القوة اليهودية لن يكون إلى جانبه، وأن تقليص النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة يمثل فشل حكومة الحرب المختزلة في إدارة هذه الحرب ويجب حلها فورا، لافتًا إلى أنه قد حان الوقت لإعادة مقاليد السلطة إلى الحكومة الموسعة.

ويأتي حديث بن غفير في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير ومصادر عديدة عن استعداد الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي لعقد هدنة جديدة تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن تشكيل الكيان الصهيوني حكومة طوارئ "حرب"، من أجل قيادة حالة الحرب التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ضد حركة حماس في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حربها ضد حماس في قطاع غزة، منذ هجوم الحركة الفلسطينية المفاجئ وغير المسبوق يوم 7 أكتوبر الماضي، على غلاف غزة.