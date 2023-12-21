الكرملين: بوتين ومادورو تبادلا وجهات النظر بشأن الأجندة الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الخميس أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفنزويلي نيكولاس مادورو أكدا في محادثة هاتفية على نهجهما المشترك تجاه إقامة نظام عالمي عادل.

وحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، جاء في بيان الكرملين الذي نقلت عنه وكالة تاس الروسية: "خلال تبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي، تم التركيز على الأساليب المشتركة لإقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وعلى رفض العقوبات غير القانونية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وبحسب البيان، قال بوتين إن روسيا ستواصل دعم جهود القيادة الفنزويلية لتعزيز اقتصاد البلاد وسيادتها.

كما ناقش الزعيمان القضايا الملحة للتعاون الروسي الفنزويلي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، وكذلك في المجالات الثقافية والإنسانية، وفقا للبيان.

ودعا الرئيس الروسي نظيره الفنزويلي لزيارة روسيا العام المقبل، وجاء في البيان أنه "تم تأكيد الدعوة الموجهة للرئيس الفنزويلي لزيارة روسيا العام المقبل".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه تم الاتفاق على مواعيد الزيارة، لكن "يمكننا القول إنها لن تتم قبل نهاية العام".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "هذه الزيارة مدرجة على جدول الأعمال"، وبحسب سفير فنزويلا لدى روسيا، فإن مادورو يعتزم مناقشة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التعاون بين البلدين، والذي يشمل 15 مجالا مختلفا.