حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 10:29 مساءً - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهديد غير مقبول، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن مازالت تعتقد أن إسرائيل لديها الإمكانية لتقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف بلينكن، أن حل الدولتين يعني اتخاذ جميع الأطراف قرارات صعبة بما فيها الولايات المتحدة، مشيرًا أن أمريكا تجري اتصالات مع مختلف الأطراف للتوصل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتابع: مازلنا نناقش مع أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار متوازن يضمن وقف إطلاق النار في غزة.