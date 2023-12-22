نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بحركة فتح: مشاورات جادة تفضي لإقامة دولة فلسطين رغم أنف نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن هناك مفاوضات ومشاورات جادة علانية وسرية بشأن أن تفضي هذه الحرب إلى مشروع سياسي كامل وقيام الدولة الفلسطينية رغم أنف نتنياهو، موضحا أن هناك اتفاق سيبرم بين المقاومة والاحتلال بشأن إطلاق سراح 40 أسير إسرائيلي مقابل إطلاق 400 معتقل فلسطيني وهدنة ما بين أسبوعين إلى شهر

وأضاف الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعطى الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في قتل الشعب الفلسطيني، وأرسل للاحتلال 14 ألف قذيفة مدفعية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تقف مع إسرائيل بشكل فج.

استطرد، هناك 75 ألف ما بين شهيد وجريح في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحا أن كل الجرائم التي ارتكبت في غزة تمت برعاية وإشراف أمريكا.

تابع القيادي في حركة فتح الفلسطينية، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كاشفة لمواقف كل الدول، مشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية ولن يستسلم للعدوان الغاشم على أرضه، موضحا أن الاحتلال يستهدف قتل النساء والأطفال والشيوخ.

