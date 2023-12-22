نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرهان: الجيش لن يوقع أي اتفاق سلام لا يتضمن خروج "الدعم السريع" من المرافق العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الجيش سيظل متماسكا وقويا وصمام أمان، مشيرا إلى حرص القوات النظامية المختلفة على القضاء على "مليشيا" الدعم السريع المتمردة.

وقال رئيس المجلس خلال مخاطبته ضباط منطقة البحر الأحمر العسكرية "إن ما حدث في مدني بولاية الجزيرة ستجري بعده محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك".

وأضاف قائد الجيش: "سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السوداني" وسنقاتل لدحر وهزيمة المليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التى تسعى إلى حكم البلاد على أشلاء الشعب السوداني". وأردف: "نقول لهم إذا أردتم حكم السودان فإنه عبر الانتخابات، والنصر سيكون حليفنا".

كما ناشد البرهان الجميع بعدم الالتفات لمروجي الشائعات التي يطلقها "العملاء" وتستهدف التشكيك في القوات المسلحة والشعب السوداني وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين.

وطمأن المواطنين إلى أن الجيش سيقاتل حتى آخر جندي كي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، "ولن تسقط القوات المسلحة"، مبينا أن كل من تعاون مع "المليشيا المتمردة" سيدفع ثمن تعاونه.

وشدّد البرهان على المضي قدما في العملية التفاوضية، وقال "لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة وذل للقوات المسلحة والشعب السوداني" وأنه لا بد من وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة والمستشفيات ومنازل المواطنين.