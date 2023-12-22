نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين المدمر لـ144 قتيلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ضرب شمال الصين، إلى 144 شخصًا على الأقل.

وأضافت الوكالة، أن حصيلة القتلى ارتفعت من 134 إلى 144 شخصًا، بعد انتشال المزيد من الضحايا جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، التي قدرت قوة الزلزال بـ5.9 درجة، إنه وقع في الساعة11 و59 دقيقة مساء الإثنين الماضي، حيث يعد هذا الزلزال الأكثر دموية في الصين، منذ تسع سنوات.

وكانت السلطات المحلية الصينية قد ذكرت مساء أمس الخميس أن الكارثة أسفرت عن إصابة 198 شخصًا في تشينغهاي، ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، حسب ما أوردته صباح اليوم الجمعة وكالة "شينخوا".

ووفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل، وقع الزلزال الساعة 59:11 مساء يوم الاثنين الماضي، على عمق نحو 10 كيلومترات، وكان مركزه بلدة ليوقو، التي تقع على بعد نحو 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونجشيانغ وسالار في مقاطعة قانسو.