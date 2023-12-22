نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير روسيا لدي مصر: القاهرة وموسكو مرتبطان بعلاقات تاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو، على قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين القاهرة وموسكو، مشيرا إلي أن التعاون بين الجانبين تاريخي ويضرب بجذوره في عمق التاريخ.

وتحدث السفير عن خطط لتعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية لتعزيز التفاعل مع الشركاء الدوليين الرئيسيين ومصر.

ولفت إلي مكانة مصر الإقليمية ودورها المحوري في كافة القضايا الهامة في المنطقة.

وتحدث السفير الروسي حول العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وروسيا خلال ندوة بعنوان “مصر والاتحاد الاوراسي آفاق التعاون المشترك”، التي نظمتها السفارة الروسية بالقاهرة ومركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ومكتبة مصر العامة والمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم.

وشارك في الندوة إلكسندر بانکین نائب وزیر الخارجية الروسي، وميخائيل شيريكاييف نائب مدير إدارة السياسة التجارية في الاتحاد الأوراسي والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، واللواء حمدي لبيب رئيس مؤسسة الحوار، وشادي الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، والدكتور نور ندا الخبير الاقتصادى وممثل مؤسسة اتحاد الشعوب الاوراسية بالقاهرة، وأدار الندوة أحمد محمود الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام.

كما شارك في فعاليات الندوة التي عقدت بمكتبة مصر العامة في القاهرة بعض المتحدثين من خلال الإنترنت بحضور نخبة من السفراء والخبراء والأكاديميين وأعضاء البرلمان والمستشارة الثقافية لسفارة روسيا لدي مصر آسيا تروتشيفا.

وأكد المتحدثون أهمية تطوير الروابط بين مصر وروسيا، وما تمتلكه مصر من مقومات استراتيجية كبري تتمثل في الموقع الفريد وأنها سوق تجارية كبري، مشيرين إلي أهمية إقامة وتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تعزز التعاون في كافة المجالات خاصة الإقتصادية والتجارية.