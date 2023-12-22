العالم اليوم - نجل نتنياهو يفجر عاصفة غضب.. "فضيحة ميامي" تلقي بظلالها

انتم الان تتابعون خبر نجل نتنياهو يفجر عاصفة غضب.. "فضيحة ميامي" تلقي بظلالها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، أن تكاليف حراسة يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إقامته في مدينة ميامي الأميركية، بلغت مليون شيكل (275 ألف دولار).

وقال المصدر إن الحكومة الإسرائيلية قامت بتمويل إقامة أفراد الأمن المرافقين ليائير نتنياهو (32 عاما) في ميامي بولاية فلوريدا، بحوالي مليون شيكل.

وكان نجل نتنياهو يتواجد في الولايات المتحدة، برفقة اثنين من حراس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وذكرت الصحيفة أنه كان يجري تغيير طاقم حراسته كل أسبوعين أو 3 أسابيع.

وعبر ناشطون على منصة "إكس" عن غضبهم من الخبر، حيث قال أحدهم إن هذا الأمر يثير عدة نقاط للنقاش فيما يتعلق بالمال العام والمساءلة السياسية. وذكر آخر: "هذه تكلفة عالية للنفقات الأمنية لإقامة يائير في ميامي".

وكان يائير واجه انتقادات كثيرة بسبب غيابه المستمر عن إسرائيل، وخاصة خلال فترة الحرب، قبل أن يعود إليها بعد 7 أشهر من التواجد في الخارج.

وفي سبتمبر الماضي، زعم محامي يائير أن إقامته في الخارج كانت بسبب "الاضطهاد".