العالم اليوم - بسبب هدف ريال مدريد القاتل.. فيديو يوثق "جنون" مدرب ألافيس

انتم الان تتابعون خبر بسبب هدف ريال مدريد القاتل.. فيديو يوثق "جنون" مدرب ألافيس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - دخل مدرب ديبورتيفو ألافيس، لويس غارسيا، في "حالة من الجنون"، بعد تسجيل ريال مدريد هدفا قاتلا في شباك فريقه، في آخر دقيقة من المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، لحساب الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وبضربة رأسية متقنة، سجل لوكاس فاسكيز في الدقيقة 91 الهدف الوحيد في المباراة، التي كادت أن تنتهي بالتعادل السلبي.

ونقلت كاميرا خاصة لشبكة "DAZN" التلفزيونية الإسبانية، رد فعل غارسيا بعد هدف فاسكيز القاتل.

وأظهر الفيديو، المتداول على المواقع الاجتماعية، لويس وهو يضرب برجله مبرد الثلج، قبل أن يجر بقوة أحد مساعديه، وكأنه يتعارك معه.

وبعدها، خلع معطفه وقبعته، ثم بدأ بركل ساقيه بعنف، فيما بدت علامات الغضب واضحة عليه.

وبعد الهزيمة، تجمد رصيد ألافيس في 16 نقطة بالمركز 16، فيما أصبح رصيد الريال 45 نقطة بالمركز الأول.