12 ألفًا أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى

12 ألفًا أدّوا صلاة الجمعة في الأقصىأدى 12 آلف مواطن مقدسي صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الصهيوني، ومنعه المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا ان المصلين تجمعوا في وادي الجوز لأداء صلاة اليوم الجمعة، بعد أن منعتهم قوات العدو من دخول المسجد الأقصى للجمعة الـ11 على التوالي، وأطلقت تجاههم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ورشتهم بالمياه العادمة.

كما اعتدت قوات العدو على عدد من الصحفيين الذين تواجدوا بالمكان، من أجل تغطيه الحدث، وأبعدتهم من المكان.

وتمكن 12 ألف مواطن فقط، من دخول المسجد الأقصى، بسبب إجراءات الاحتلال العسكرية المشددة التي بدأت منذ الصباح الأولى بمنع المصلين من الدخول لأداء الصلاة الفجر، حيث أغلقت أبواب المسجد، ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة بمدينة القدس، سواء من أراضي العام 48 أو من أحياء القدس المحيط بها من الدخول.