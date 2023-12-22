مدير المركز الثقافي التركي بالقاهرة: علاقات تاريخية وثقافية وطيدة تجمع مصر وتركيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال مدير المركز الثقافي التركي بالقاهرة "معهد يونس أمره"، أمين بويراز، إن هناك علاقات تاريخية وثقافية وطيدة ومشتركة بين مصر وتركيا تمتد إلى مئات السنين.

جاء ذلك خلال فعالية أقامها المركز الثقافي التركي بالقاهرة "معهد يونس أمره"، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مساء أمس، بعنوان "ألبومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"، بمناسبة العيد المئوي للجمهورية التركية.

وأضاف مدير المركز الثقافي التركي أن هناك تعاون وتفاعل قوي بين البلدين بدءا من المستوى الثقافي إلى الفني، ومن الصعيد الاقتصادي وحتى التعليمي، مؤكدا أن التعاون في تطور مستمر عبر الأيام.

وأردف: هناك الكثير من العناصر المشتركة بين تركيا ومصر، حيث تحتل تركيا أولى المراتب من حيث اهتمام أصدقائنا المصريين بالقدوم إلى تركيا وتعلم اللغة والثقافة التركية عن كثب، والمجتمع التركي كذا يبدي اهتماما بالغا تجاه مصر والشعب المصري.

وأردف: إن الاهتمام الذي يبديه الشعب التركي والصداقة التي يكنها لمصر ليست وليدة اليوم بل إنه ا ترجع إلى أزمنة قديمة، وعليه يتجلى مثال ذلك ألبومات مصر للسلطان عبد الحميد الثاني والتي هي موضوع ندوتنا ومعرضنا.

وتابع أن المجموعة الموجودة في قصر يلديز بتركيا، والذي كان مقرا شخصيا للسلطان عبد الحميد الثاني في إسطنبول، تضم صورا لأكثر من خمسين دولة تحتل بينها ألبومات مصر مكانة خاصة حيث صورت آثار مصر منذ القدم وحتى القرن التاسع عشر.

وأضاف مدير المركز الثقافي التركي: يسعدنا أن نؤكد علاقتنا بين البلدين وشعبيهما، متابعا: واليوم أستحضر بكل امتنان وحب وتقدير ذكرى السلطان عبد الحميد الثاني لدفاعه عن الأراضي الفلسطينية حيث أنه يحظى بمكانة خاصة في قلب كل إنسان يعيش ليس في تركيا فقط بل في تلك المنطقة بأكملها.

واستكمل: نسعى نحن معاهد يونس أمرة، الموجودة في أكثر من ستين دولة حول العالم، لبناء جسور الصداقة بين الثقافات المختلفة، كما يسعى معهدنا، الذي يرجع اسمه إلى اسم الشاعر والمتصوف الكبير يونس أمرة، الذي عاش في القرن الرابع عشر، إلى توطيد أواصر الصداقة في مصر، كما هو الحال في دول العالم، التي يتواجد بها مراكز يونس أمرة، آخذا عن شاعرنا قوله "هيا لنتعارف".

وحضر الفعالية التي شارك فيها السفير التركي صالح موطلو شَن، ومدير معهد يونس أمره بالقاهرة أمين بويراز، عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية إلى جانب لفيف من الأكاديميين المصريين.

وفي إطار الفعالية، تم افتتاح معرضًا يضم صورا مختارة من البومات مصر المحفوظة في قصر يلديز في تركيا.

ويستقبل المعرض المقام في حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، الجمهور بين الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء حتى يوم 2 يناير المقبل.