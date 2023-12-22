نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة جنديين لبنانيين في الغارات الاسرائيلية على بلدة الناقورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT بأن جنديين في الجيش اللبناني أصيبا في الغارات الإسرائيلية على بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وذكرت المراسلة أن الجنديين أصيبا إصابات طفيفة، جراء الغارات الإسرائيلية.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافا لحزب الله في الأراضي اللبنانية، بما في ذلك البنية التحتية والمواقع العسكرية التي يعمل منها عناصر الحزب. كما هاجمت قوات الجيش بالمدفعية مصادر النيران التي انطلقت منها آخر عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه الشمال".