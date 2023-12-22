العالم اليوم - أقارب رهينة إسرائيلي أميركي في غزة يؤكدون مقتله

انتم الان تتابعون خبر أقارب رهينة إسرائيلي أميركي في غزة يؤكدون مقتله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 05:20 مساءً - أعلن مقتل إسرائيلي احتجز خلال هجوم 7 أكتوبر في غزة بأيدي خاطفيه، بحسب ما أعلن كيبوتس ورابطة عائلية، الجمعة.

وتم تأكيد وفاة جاد حاغاي (73 عاما) الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية.

وخطف حاغاي مع زوجته جوديث واينستاين حاغاي (70 عاما)، التي يعتقد بأنها المرأة الأكبر عمرا المتبقية بين الرهائن.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن في بيان عن وفاته، مشيرا إلى أنه خطف مع زوجته من كيبوتس نير عوز عندما خرجا في "مشيتهما المعتادة صباحا" في 7 أكتوبر.

وبحسب كيبوتس نير عوز فإن جثته ما زالت بحوزة حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أيضا مقتله.

وأدى الهجوم الذي شنّته حماس إلى مقتل نحو 1140 شخصا في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية. واتُخذ نحو 250 شخصاً رهائن. وما زال هناك 129 رهينة في قطاع غزة.

ورداً على هجوم حماس، تقصف إسرائيل التي وعدت بالقضاء على الحركة قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص.