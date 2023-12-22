العالم اليوم - "وول ستريت" باللون الأخضر بعد بيانات تضخم أميركية ضعيفة

انتم الان تتابعون خبر "وول ستريت" باللون الأخضر بعد بيانات تضخم أميركية ضعيفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 06:28 مساءً - استهل المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" تداولات اليوم الجمعة على ارتفاع، بعد أن جاءت بيانات رئيسية للتضخم أضعف من المتوقع، مما عزز تفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هبط 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6 بالمئة بعد ارتفاعه 2.9 بالمئة في أكتوبر.

وكان أكتوبر هو الشهر الأول منذ مارس 2021 الذي تأتي قراءة المؤشر فيه أقل من ثلاثة بالمئة على أساس سنوي.

تحركات الأسهم

في الساعة الأولى من التداول، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 55.08 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 37349.27 نقطة.

وارتفع "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 7.17 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 4753.92 نقطة، كما زاد المؤشر "ناسداك" المجمع 42.31 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 15006.18 نقطة عند الفتح.