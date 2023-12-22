نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بشأن مواطن وزوجته أصيبا في إطلاق نار بالعاصمة التشيكية براغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الجمعة، أنها تتابع حالة مواطن وزوجته أصيبا في إطلاق نار بالعاصمة التشيكية براغ أمس الخميس.



وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها: "تتابع وزارة الخارجية الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته الذين أصيبوا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس في العاصمة براغ، مؤكدة حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية".

وفي تصريح للتلفزيون التشيكي، أوضح وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان أن اثنين من الأجانب الثلاثة الذين أصيبوا في إطلاق النار الجماعي هما من الإمارات والثالث مواطن هولندي.

وبحسب آخر البيانات، فقد قتل 14 شخصا وأصيب 25 آخرون نتيجة حادثة إطلاق النار.

ووفقا لمعلومات الشرطة أعد المتهم لعمليته بعناية، مستعينا بأمثلة من الخارج، ونفذ الجريمة بدم بارد، ثم انتحر.