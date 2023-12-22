نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: من سيحاول المساس بأصول روسيا المجمدة "لن نتركه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة بند دائم مطروح على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وواشنطن ويشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية: "تحدث وزير الخارجية سيرغي لافروف عن ذلك بشكل مستفيض. مناقشات الغرب حول الأصول الروسية تشتعل تارة وتخبو تارة أخرى، لكن موضوع الاستيلاء غير القانوني على أصولنا بند دائم النقاش ومدرج في أروقة وأجندة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأضاف: "هذا الأمر قد يكون خطيرا للغاية بالنسبة للنظام المالي العالمي، لأنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطط، ستحدث ضربة خطيرة للغاية للنظام المالي العالمي".

وشدد بيسكوف على أن مخطط الغرب لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانية "سيكون له عواقب".

وتابع: "على من يحاولون ذلك أو يقدمون على تنفيذه أن يفهموا أن روسيا لن تتركهم وشأنهم وستمارس حقها في الطعن القضائي الدولي وتتخذ غير ذلك من إجراءات جوابية.. الأوروبيون والأمريكيون يدركون جيدا أن لهذا عواقب قانونية تطال كل من بادر أو ينفذ مثل هذه الخطط".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في تقريرها أمس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مناقشات عاجلة مع الحلفاء حول استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا.

كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن مجموعة دول السبع G7 كثفت محادثاتها خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية مصادرة جزء من الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا.

وكان مكتب المدعي العام الألماني قد التمس مصادرة أصول "مؤسسة مالية روسية" قيمتها أكثر من 720 مليون يورو بتهمة "انتهاك العقوبات ضد روسيا"، وهو ما يتعارض مع قانون التجارة الخارجية والمدفوعات الألماني أصلا.

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في حال مصادرة أصول روسيا في ألمانيا فإن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية مماثلة، حيث "لديها ما يمكن مصادرته" لألمانيا.