نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير دولية: حزب الله يقود لبنان إلى مزيد من الانقسام الاجتماعي والسياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقود سياسات حزب الله اللبنانية التصعيدية باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي والتوتر بين الطوائف، الأمر الذي يهدد هذه الدولة التي عانت من حروب أهلية وتعيش في نظام سياسي هش للغاية يقوم على نظام الطوائف.

ويستمر حزب الكتائب اللبنانية في لبنان من خلال موقعه الإلكتروني في نشر بيانات تصدر من الجانب الإسرائيلي تحذر من التصعيد الذي يقوم به حزب الله اللبناني في الجنوب اللبناني، وكان آخرها تحذير إسرائيل من أن جنوب لبنان ستظل منطقة قتال ما دام بقى فيها حزب الله.

كما أصدر الكتائب اللبنانية، مثل غيره من الأحزاب الأخرى في لبنان، بيانات تدين محاولة حزب الله إقحام جنوب لبنان في الحرب الدائرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة، مؤكدا أن التصعيد الآخير بين حزب الله وإسرائيل رفع مخاطر وقوع لبنان في البركان المشتعل ويقود البلاد إلى مزيد من الأزمة الاقتصادية المتمادية منذ أربعة أعوام في لبنان.

وحذر الحزب من أن هجمات إسرائيل داخل لبنان باتت تصل إلى مناطق غير مسبوقة منذ حرب عام 2006، موضحة مطالب إسرائيل بإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني أو إنشاء منطقة آمنة بعمق نحو 10 كيلومترات.

ونوه الحزب على موقعه بأن الصراع الدائر بات يشكل صدمة إضافية كبيرة لنموذج النمو الاقتصادي اللبناني غير المستقل.

ونقل الحزب عن البنك الدولي بأنه ما لم يتم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية وسيعاني لبنان مزيدا من التأكل في رأس المال المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي.

وتوجه العديد من الأحزاب اللبنانية اللوم على حزب الله لشن ضربات باتجاه إسرائيل من داخل المناطق المأهولة بالسكان والقرى، في حين تستهدف إسرائيل هذه المناطق لتوقع قتلى من المدنيين، كان آخرهم أمس سيدة بعمر الثمانين، بينما أصيب زوجها.

وبحسب شبكة “أن بي أر” الأمريكية فإن إسلوب قتال حزب الله يتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية في لبنان، إذ أن عمليات القصف من داخل قرى ومناطق سكنية تقود إلى نتائج مدمرة، مع استهداف إسرائيل لهذه المناطق.

وتتوقع مصادر للموقع أن يجري حزب الله بإجلاء القرى لمسافة 10 كلم داخل لبنان، وهي المنطقة التي تشهد عمليات قتال واسعة بين الحزب ودولة الاحتلال، تجبنا لوقوع المزيد من الضحايا المدنيين وكذلك من مقاتلي حزب الله الذي فقد الكثير منهم خلال الفترة الماضية.

ونوهت الصحيفة أن هناك غضبا متزايدا لدى المدنيين في الجنوب الذي يقطنه أغلبية شيعية من تردي أوضاعهم ونزوحهم القسري من قراهم ومساكنهم ومزارعهم جراء هذا التصعيد الآخير، لافتة إلى أن أكثر من 60 ألف لبناني غادروا منازلهم في الجنوب ويشعرون بأنهم يدفعون ثمن هذا التصعيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قطيعة وتوتر بين حزب الله والحكومة اللبنانية في بيروت جراء القرارات الأحادية التي يأخذها حزب الله والتي تخاطر بمصير لبنان، وأن الطوائف الأخرى لا تريد الانخراط في تصعيد بجانب الحزب بل وتنتقد علانية هذه التصرفات من جانب حزب الله.

وبينت الصحيفة أن الأحزاب والقيادات اللبنانية باتت توجه الاتهام إلى حزب الله وتصعيده بالتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل جذري في بلدهم الذي يعاني في الأساس من أوضاع اقتصادية صعبة، مؤكدين أن قطاعات كثيرة توقفت وتعرضت لخسائر لا سيما السياحة والزراعة والاستثمارات الخارجية.