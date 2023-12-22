العالم اليوم - للمرة الرابعة.. الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر للمرة الرابعة.. الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 07:25 مساءً - أحرز النادي الأهلي المصري، الجمعة، المركز الثالث في مونديال الأندية 2023 التي أقيمت في جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني 4-2.

وحقق الأهلي المصري بهذا الفوز إنجازا جديدا في البطولة، بعد التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، والتي سبق أن توج بها في 3 نسخ سابقة 2006 و2020 و2021، كأكثر الفرق المتوجة بها، يليه مونتيري المكسيكي الذي توج به في مرتين في نسختي 2012، و2019.

وباتت هذه المباراة هي آخر مباراة يتم تحديد فيها هوية صاحب المركز الثالث، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، إلغاء مباراة المركز الثالث في البطولة بداية من نسخة 2025.

وخسر الأهلي المصري أمام فلومينينسي البرازيلي 0-2 بلقاء نصف النهائي، فيما خسر أوراوا الياباني أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0-3 بالدور نفسه، ليلتقي الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث.

تفاصيل المباراة

ومنح ياسر إبراهيم التقدم إلى الأهلي في الدقيقة 19 متابعا كرة مرتدة من الحارس شوساكو نيشيكاوا قبل أن يضيف بيرسي تاو الهدف الثاني بعدها بست دقائق بعدما فقد أتسوكي إتو الكرة في منطقة الجزاء بعد ضغط من أحمد نبيل (كوكا).

وسيطر فريق المدرب مارسيل كولر بعد تقدمه وبدا أنه في طريقة لتسجيل الهدف الثالث، لكن خوسيه كانتي قلص الفارق لبطل آسيا بتسديدة من مدى قريب بعد إبعاد خاطئ من علي معلول مدافع الأهلي للكرة قرب الاستراحة.

وكاد البديل براين لينسن أن يتعادل في بداية الشوط الثاني، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن من مدى قريب قبل أن يعيد ألكسندر شولز المباراة لنقطة البداية من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، الذي أكد وجود لمسة يد على محمد هاني في الدقيقة 53.

لكن يوشيو كويزومي لاعب أوراوا سجل بالخطأ في مرماه بعد نحو ساعة من اللعب وهو يحاول إبعاد تسديدة قوية من معلول، الذي أهدر بعدها ركلة جزاء.

وعاد معلول ليعوض إهدار ركلة الجزاء وسجل الهدف الرابع من ركلة حرة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.