العالم اليوم - الدولار عند أدنى مستوى في 5 أشهر بعد تباطؤ التضخم في أميركا

انتم الان تتابعون خبر الدولار عند أدنى مستوى في 5 أشهر بعد تباطؤ التضخم في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 08:27 مساءً - تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية، الجمعة، مسجلا أدنى مستوياته في نحو خمسة أشهر بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في نوفمبر، مما عزز توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في مارس المقبل.

وحتى نوفمبر، بلغ معدل التضخم في أميركا، وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6 بالمئة نزولا من 2.9 بالمئة في أكتوبر.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أقل ارتفاع منذ أبريل 2021.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أملا في الوصول بالتضخم للمستوى الذي يستهدفه عند اثنين بالمئة.

تحركات الأسعار

هبط مؤشر الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 0.13 بالمئة إلى 101.65 وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو.

وانخفض المؤشر بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين ويتجه لإنهاء العام على تراجع يقل قليلا عن اثنين بالمئة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.2728 دولار أميركي مع استيعاب المتداولين للبيانات التي أظهرت أن مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر قفزت بأكثر من المتوقع، ولكن تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بالخفض.

وارتفع الدولار مقابل الين في أحدث تعاملات بنسبة 0.18 بالمئة إلى 142.37 ين، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان بشكل حاد في نوفمبر.

وجرى تداول الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر على ارتفاع خلال اليوم. وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.12 بالمئة إلى 0.6811 دولار أميركي بعد أن لامس في وقت سابق 0.6825 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي على ارتفاع 0.24 بالمئة عند 0.6309 دولار أمريكي، وهو أيضا أعلى مستوى في خمسة أشهر.