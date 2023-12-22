غالانت: السنوار "سيواجه قريبا فوهات بنادقنا"

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة إن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار ""سيواجه قريبا" فوهات بنادق الجيش الإسرائيلي.

وبعد تقييم يومي مع كبار مسؤولي الدفاع، صرح يوآف غالانت بالقول: "يحيى السنوار يسمع الآن فوقه جرارات الجيش الإسرائيلي..قنابل سلاح الجو وعملية الجيش الإسرائيلي..كما سيلتقي بفوهات بنادقنا قريبا".

وأضاف غالانت: "في شمال قطاع غزة، تكمل العملية تدريجيا الأهداف التي حددناها..تفكيك كتائب حماس وإلغاء القدرات تحت الأرض..نحن نعمل أيضا في منطقة خان يونس وجنوب قطاع غزة، وفي أماكن أخرى سنعمل في المستقبل".

وزعم الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، اكتشافه شبكة أنفاق في مدينة غزة، وقال إن كبار مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استخدموها في إصدار الأوامر والتوجيهات والتحركات اليومية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار أفلت من القوات الإسرائيلية ونجا من الاعتقال مرتين في اللحظات الأخيرة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ77، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء إسرائيلي "بشكل مؤقت".