نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع جالوب: بايدن يتمتع بأدنى مستوى تأييد قبل إعادة انتخابه مقارنة بآخر 7 رؤساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بيانات استطلاع رأي أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يتمتع بأدنى نسبة تأييد مقارنة بالرؤساء الأمريكيين السبعة السابقين الذين ترشحوا لإعادة انتخابهم لفترة رئاسية جديدة.

وذكرت مؤسسة "جالوب" للأبحاث، نقلا عن بيانات من استطلاعها أنه "بايدن سيبدأ عام 2024 بمعدل تأييد منخفض باستمرار، وهو الأسوأ من أي رئيس حديث يتجه إلى حملة إعادة انتخاب صعبة".

وبلغت نسبة تأييد بايدن 39% في ديسمبر، حسب مؤسسة "جالوب".

في الوقت نفسه، بلغت نسبة تأييد دونالد ترامب خلال الدورة الانتخابية 45% (2019)، وباراك أوباما - 43% (2011)، وجورج بوش - 58% (2003).

وسبق أن قال بايدن إنه المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لهزيمة سلفه دونالد ترامب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.

وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.