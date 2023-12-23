العالم اليوم - حماس: معارك ضارية في منطقة حجر الديك شرق المنطقة الوسطى بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - قالت حركة حماس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الاسرائيلية المتوغلة في منطقة جباليا البلد.

وبيّنت الحركة وقوع عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات في المنطقة شمالي قطاع غزة.

قالت حركة حماس إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية في منطقة جحر الديك، شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة، مضيفة أنها تمكنت من تدمير 5 دبابات وقتل 4 جنود إسرائيليين على الأقل.

وقالت الحركة إن عناصر من كتائب القسام "يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك شرقي المنطقة الوسطى".

وأضافت حماس أن عناصرها تمكنوا من تدمير 5 دبابات إسرائيلية و"قتل وإصابة جميع أفرادها، بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا، فزرعهما مجاهدونا في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ".

وأشارت الحركة إن عناصر القسام، تمكنوا أيضا من "قتل 4 جنود إسرائيليين في حي القصاصيب" بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت الحركة أن عناصرها في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة "فجروا عين نفق مفخخة في قوة صهيونية خاصة واستهداف قوات النجدة التابعة لها بقذائف الهاون من العيار الثقيل وأوقعوهم جميعا بين قتيل وجريح".

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل، بالتعاون مع جهاز الشاباك خلال الأسبوع، مئات المشتبه فيهم بالتورط بـ"نشاطات إرهابية" في القطاع، مشيرا إلى أنه تم تحويل أكثر من 200 عنصرا من حماس والجهاد الإسلامي لمواصلة التحقيق في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن عددا من النشطاء اختاروا التموضع داخل المجتمع المدني والاستسلام حيث تم اقتيادهم من قبل محققي وحدة 504 والشاباك.

وأضاف أن إجمالي عدد الذين تم اقتيادهم للتحقيق في إسرائيل يبلغ أكثر من 700 عنصر من المنظمات المسلحة في قطاع غزة.