العالم اليوم - "سوناطراك" الجزائرية تعتزم استثمار 50 مليار دولار حتى 2028

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - تعتزم شركة "سوناطراك" للبترول الجزائرية، تخصيص 50 مليار دولار خلال الفترة (2024-2028)، للاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال مدير عام "سوناطراك"، رشيد حشيشي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس الشركة المملوكة للدولة، إنه في إطار "تطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار، لاسيما على مستوى نشاطات المنبع، تم تخصيص مبلغ 50 مليار دولار خلال الفترة 2024-2028 لهذا الغرض، منها 36 مليار دولار موجهة أساسا للاستكشاف والإنتاج".

وأشار إلى أن الشركة ستعمل أيضا على تحديث المنشآت الخاصة بها وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات وإعادة تأهيل المصافي ومواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وتتطلع "سوناطراك" أيضا إلى تطوير محفظتها الاستثمارية، بتوسيع نشاطاتها في مجال الصناعات البتروكيماوية من خلال إنتاج "البوليبروبيلان"، ودخول وحدة لإنتاج (MTBE) في مرحلة الإنجاز، والمشروع الضخم المدمج لإنتاج الفوسفات الذي سيمكن الجزائر "من أن تصبح من أكبر مصدري الأسمدة على المستويين الإقليمي والدولي"، بحسب ما قاله حشيشي.

وأضاف حشيشي أن الشركة تعمل أيضا على إرساء أسس حوكمة راشدة وعصرية بهدف تطوير أنماط الإدارة، واعتماد التحول الرقمي بشكل فعال من خلال تعميم استعمال الرقمنة في كل أنشطتها.

يذكر أن سوناطراك تأسست في 31 ديسمبر 1963، وفي 24 فبراير 1971 قررت الدولة تأميم المحروقات، وأصبحت الشركة واحدة من أبرز محركات الاقتصاد الجزائري، وواحدة من أكبر الشركات البترولية والغازية في إفريقيا والعالم، بحسب ما ذكره حشيشي.