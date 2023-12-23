العالم اليوم - شركة شحن ألمانية تفرض رسوما إضافية بعد هجمات على السفن

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 12:24 مساءً - انضمت شركة هاباغ لويد الألمانية إلى منافسيها، الجمعة، في إعلان رسوم إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت شركة الشحن إنه سيتم تطبيق "رسوم إضافية موسمية مؤقتة" على الحاويات المسافرة من آسيا وأوقيانوسيا إلى منطقة البحر الأحمر، التي تضم مصر والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن، اعتبارا من الأول من يناير وحتى إشعار آخر.

وأضافت أن الحاويات التي تسير في الاتجاه المعاكس ستطالب كذلك "برسوم تشغيلية إضافية على عودتها سالمة".

واعتبارا من 22 يناير، سيتم تطبيق هذه الرسوم الإضافية أيضا على البضائع المسافرة من المنطقة بين الهند والشرق الأوسط إلى أميركا الشمالية.

وتتراوح الرسوم الإضافية بين 250 دولارا إلى 1000 دولار اعتمادا على المسار وحجم الحاوية.

وقال متحدث باسم هاباغ لويد لوكالة رويترز إن الرسوم الإضافية جاءت استجابة للوضع الغامض في البحر الأحمر.

وإلى جانب هاباغ لويد، فرضت شركتا ميرسك وسي.إم.إيه سي.جي.إم رسوما إضافية أيضا بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن العابرة في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف من عرقلة التجارة العالمية.