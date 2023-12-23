العالم اليوم - صحيفة: القوات الأوكرانية تعاني نقصا حادا في الذخيرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في قذائف المدفعية على خط المواجهة، الأمر الذي يثير شكوكا حول إمكانية صمودها في الحرب ضد القوات الروسية.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر أوكرانية إلى أن نقص قذائف المدفعية دفع بعض الوحدات العسكرية إلى التخلي عن الهجمات المخطط لها.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن نقص الذخيرة دفع بعض الوحدات العسكرية الأوكرانية إلى التخلي عن الهجمات المخطط لها، بالإضافة إلى الإرهاق الذي يعانيه الجنود في مختلف جبهات القتال الممتدة من مقاطعة خاركوف شرقا إلى خيرسون غربا وجنوبا، مرورا بإقليم الدونباس بشقيه لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا.

وأكد تقرير صحيفة واشنطن بوست أن "نقص الذخيرة يزيد من قلق كييف ووضع قواتها في القتال في وقت تتأخر فيه المساعدات الأميركية والأوروبية".

يأتي هذا فيما تحقق القوات الروسية تقدما في مختلف محاور القتال، خصوصا في مقاطعة دونيتسك، حيث يتقدم الجيش الروسي في أفدييفكا وإلى الغرب من مارينكا وشرقي باخموت، على الرغم من أنباء بشأن إسقاط 3 مقاتلات روسية من طراز "سو-34".

فقد أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اعتراض وتدمير 3 طائرات مقاتلات روسية من طراز سو – 34 في منطقة خيرسون جنوب البلاد.

وقال الرئيس الأوكراين فولوديمير زيلينسكي إن ماحدث هو مكسب للقوات الجوية والعمل المباشر لكتيبة أوديسا.

تدمير 36 مسيرة أوكرانية

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 36 مسيرة اوكرانية في الساعات الماضية.

إلى ذلك، صرحت الوزارة أن جنود وحدات البنادق الآلية التابعة لجيش الأسلحة المشترك السادس التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطروا واحتفظوا على خطوط دفاعية مفيدة في اتجاه كوبيانسك، وفقا لموقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضافت الدفاع الروسية للصحفيين: "أطلقت وحدات تابعة لمجموعة ’الغرب‘ الروسية النار على مجموعات هجومية متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأبطلت القوات الروسية هذا الهجوم محتفظة بمواقع دفاعية ذات أهمية كبيرة".

وخلال المعركة، تم دحر عدد من القوات المسلحة الأوكرانية والعديد من المعدات العسكرية التابعة لهم، وفقا لتصريح الدفاع الروسية.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بلغت خلال الأسبوع الفائت، أكثر من 355 عسكريا و4 دبابات، بما في ذلك اثنتين من طراز "ليوبارد"، و19 مركبة قتالية مدرعة، و12 مدفعا ميدانيا.