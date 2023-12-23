العالم اليوم - بالفيديو.. لبناني يوثق لحظة نجاته من هجوم إسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لبناني يوثق لحظة نجاته من هجوم إسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - وثق لبناني لحظة نجاته من هجوم إسرائيلي على طريق جنوبي البلاد، السبت.

وحصلت "دوت الخليج" على مقطع فيديو للبناني يقود سيارته على طريق الخردلي جنوبي نهر الليطاني، بينما تباغته على بعد أمتار شظايا من هجوم إسرائيلي.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله، منذ بدء القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وينفذ حزب الله بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعا ذلك في إطار دعم قطاع غزة.

وترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بـ"تحركات حزب الله ومنشآت تابعة له قرب الحدود".

وازدادت حدة القصف في الآونة الأخيرة، وأسفرت عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.

وأسفر التصعيد في جنوب لبنان عن مقتل 140 شخصا على الأقل في لبنان، من بينهم نحو 100 مقاتل من حزب الله و17 مدنيا على الأقل منهم 3 صحفيين.

وقتل 13 شخصا من الجانب الإسرائيلي، من بينهم 7 عسكريين.