الأونروا: ربع سكان غزة يتضورون جوعاً
أكدت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن الوضع في قطاع غزة تقشعر له الأبدان وربع السكان يتضورون جوعاً.
وقالت توما في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الجمعة: "لإعطاء فكرة عما يحدث في غزة الآن، فإن الوضع يقشعر له الأبدان".
وأضافت: "لقد وصلنا إلى النقطة التي يقال فيها إن ربع السكان يتضورون جوعا نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء".
وتابعت: "عندما كنت هناك مؤخرا، رأيت سكان غزة مرعوبين ومرهقين ويعيشون في خوف وقصف مستمر دون توقف".
كما أكدت أن "ما نحتاجه الآن، وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وزيادة المساعدات إلى القطاع".
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