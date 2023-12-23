العالم اليوم - استبعاد منافسة بوتين من السباق الرئاسي

انتم الان تتابعون خبر استبعاد منافسة بوتين من السباق الرئاسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - استبعدت السلطات الروسية الصحفية التلفزيونية السابقة إيكاترينا دونتسوفا من سباق الترشح للرئاسة أمام الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب "أخطاء في طلبها للتسجيل كمرشحة".

وأظهر مقطع فيديو اجتماعا للجنة الانتخابات المركزية، صوّت فيه أعضاؤها بالإجماع على عدم قبول ترشحها.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا: "أنت امرأة شابة وكل شيء أمامك. أي أمر سلبي يمكن دائما أن يتحول إلى ميزة. وأي تجربة تظل بمثابة خبرة".

ونشرت قناة حملة دونتسوفا على "تلغرام"، صور وثائق قالت إن اللجنة أشارت إلى أنها غير مذيلة بالتوقيعات الصحيحة.

وجاء القرار بعد 3 أيام فقط من تقديم دونتسوفا (40 عاما) وثائق إلى لجنة الانتخابات لدعم سعيها للترشح، وكانت تعتزم خوض السباق ببرنامج يتضمن إنهاء الحرب في أوكرانيا وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

ويقول الكرملين إن بوتين سيفوز لأنه "يتمتع بدعم فعلي من المجتمع"، إذ تبلغ شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 80 بالمئة.

وفي مقابلة مع "رويترز" في نوفمبر الماضي، قال دونتسوفا إن "أي شخص عاقل يأخذ هذه الخطوة (الترشح) سينتابه الخوف، لكن يجب ألا ينتصر الخوف".