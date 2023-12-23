العالم اليوم - مقتل 6 جنود اتراك بهجوم استهدف قاعدتهم العسكرية في العراق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - قُتل 6 جنود أتراك وأصيب آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت.

وأكدت الوزارة ان القاعدة العسكرية التركية الواقعة بالقرب من هاكورك في شمال العراق تعرضت، مساء الجمعة، لهجوم شنه أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية.

ورداً على الهجوم، أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.

ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق أو في أقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي أو في منطقة سنجار الجبلية.

وتقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعاً مسلحا ضد السلطات التركية منذ 1984، مسؤوليته في أكتوبر عن هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وادى إلى اصابة شرطيين اثنين.