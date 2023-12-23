العدوان يستهدف وسط غزة مع حملة تهجير إلى الجنوب .. ويوسع الاجتياح البري

أكثر من 80% من أطفال القطاع «يعانون من فقر غذائي حاد»

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

شدَّد العدوان الإسرائيلي من قصفه على غزَّة مستهدفًا وسط القطاع مع حملة تهجير حيث طالب جيش الاحتلال سكَّان عدد من المناطق وسط غزَّة بالإخلاء والتوجُّه جنوبًا، في أحدث إشارة إلى توسيع الاجتياح البري للقطاع حيث أعلن الاحتلال أنَّ العملية البَرِّية مستمرة وتتخذ شكلًا متصاعدًا في بعض المناطق منها الشمالية ومنها أيضًا الجنوبية ومنها في الوسط.

وأوضح الاحتلال أنَّ ذروة المناورة البرية في جنوب القطاع تَدُور في محافظة خان يونس بشكل عام، بينما يشهد شمال القطاع أعمالًا متصاعدة في منطقة جباليا التي تم إتمام السيطرة العملياتية عليها.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزَّة، ما أدَّى إلى ارتقاء شهيدين، وإصابة العشرات بجروح.

وشنَّت طائرات الاحتلال غارة صوب إحدى الشقق السكنية بمحيط مسجد الإحسان في مُخيَّم 1 بالنصيرات وسط القطاع، ما أدَّى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

فيما تواصل تلك القوات منع طواقم الإسعاف في مناطق متفرقة بمدينة غزَّة من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين، وقاموا بمحاصرة نقطة إسعاف تابعة للهلال، واعتقلوا 8 من كوادره، وسط استمرار أعمال التجريف في شارع بالمستشفى الإندونيسي، أثناء محاولتها التقدم في تل الزعتر شمال غزَّة.

وشنَّت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفة في المناطق الشرقية في مدينة رفح، وفي أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس.

كما شنَّت طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء وسط غزَّة، وحي الشيخ رضوان، ومنطقة الجرن في جباليا البلد شمال مدينة غزَّة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مُخيَّم جباليا شمال قطاع غزَّة، ومدينة ومُخيَّم جنين بالضفة الغربية في حين أقرَّ الاحتلال بإصابة 3 آلاف جندي بإعاقات دائمة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزَّة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

يأتي ذلك فيما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، بأنَّ أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزَّة «يعانون من فقر غذائي حادٍّ»، وتشير تقديراتها إلى أنَّه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم».

وذكرت في بيان صدر عنها، أنَّ «هذه النتائج تشير إلى أنَّ جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزَّة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدَّة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة».

وتابعت: «يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزَّة انهيارًا كاملًا».

وأشارت إلى أنَّ «أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات»، كما دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزَّة.

وفي تقرير، صدر عنها، نهاية أكتوبر الماضي، أفادت بأن أكثر من 400 طفل يُقتلون أو يصابون في كل يوم في قطاع غزَّة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية.