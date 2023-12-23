سلطنة عمان: قرار مجلس الأمن يشكل تقدما مرحبا له ولا يلبي الإجماع الدولي

مسقط ـ العُمانية: أكدت سلطنة عُمان أنَّ قرار مجلس الأمن الصادر بشأن قطاع غزَّة يُشكِّل تقدُّمًا مُرحّبًا به، لكنَّه لا يُلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار، داعيةً إلى ضرورةِ ضمان التدفق المُستمر والفعَّال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بأكمله.

وجددت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي تحقيقًا للسلام العادل والشامل والدائم، على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء أمس القرار رقم 2720 حول غزَّة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، بتأييد 13 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ويطلب مشروع القرار، من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين «كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولًا في غزَّة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزَّة والواردة من الدول التي ليست أطرافًا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني».

وطالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم، رافضًا التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال. كما طالب القرار أطراف النزاع أيضًا بإتاحة وتيسير استخدام «جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه»، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي.

وحث القرار جميع الأطراف المعنية إلى الاستفادة الكاملة من آليَّات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.