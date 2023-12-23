نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تمنح الجنسية لـ45 لاجئا فلسطينيا وصلوا إلى داغستان قبل أسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلمت المجموعة الأولى من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم، والذين وصلوا إلى داغستان الشهر الماضي، بطاقات هوية روسية اليوم السبت.

ووفقا لممثل إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في داغستان، كان من بين أولئك الذين حصلوا على بطاقات الهوية 26 رجلا و19 امرأة، وبين هؤلاء 7 قاصرين، حيث يبلغ أصغرهم سنا من العمر 14 عاما.

وبالمناسبة قال نائب رئيس حكومة داغستان عبد الرحمن محمودوف في تصريح اليوم السبت، إن "الحصول على بطاقة الهوية يمنح الحق في التمتع بالحقوق والإمتيازات المنصوص عليها في دستور روسيا الاتحادية، ويعطي الحق في تلقي الرعاية الطبية والتعليم ودخول الحياة المهنية".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 نوفمبر الماضي، وصلت عدة مجموعات من الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى داغستان، وتجاوز العدد الجملي 150 شخصا، بينهم أكثر من 70 طفلا، وفي عداد اللاجئين الفلسطينيين أطباء ومعلمون ومترجمون.