العالم اليوم - حماس تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين في "كمين داخل نفق"

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين في "كمين داخل نفق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت حركة حماس تنفيذ عدة هجمات على الجيش الإسرائيلي، السبت، أدت إحداها إلى مقتل 5 جنود بكمين داخل أحد الأنفاق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء في بيان لحماس: "تمكنا من استدراج 5 جنود من وحدة يهلوم داخل أحد الأنفاق القسامية شرقي مدينة خانيونس".

وتابعت: "بمجرد دخولهم النفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر".

كما أعلنت حركة حماس عن استهداف جنديين بقذيفة "RPG" في مدينة خانيونس، أدت "إلى مقتلهم على الفور".

وأكدت الحركة أيضا "الإجهاز على جندي إسرائيلي من مسافة صفر، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

كما أعلنت عن "تدمير ناقلة جند إسرائيلية شمالي مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها".