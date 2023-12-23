نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس توجه ضربة قوية للاحتلال الإسرائيلي في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس عن شن هجوم استهدف جنديين باستخدام قذيفة "RPG" في مدينة خانيونس، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأكدت الحركة أيضًا عن تنفيذ عملية استهداف جندي إسرائيلي من مسافة صفر، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

حماس توجه ضربة قوية للاحتلال الإسرائيلي في غزة

عاجل- حماس توجه ضربة قوية للاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت حماس عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية شمالي مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها، وتعكس هذه الضربات القوية استعداد حماس للتصدي للاحتلال والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وتأتي هذه الضربات كجزء من الجهود المستمرة لحماس في مواجهة القمع الإسرائيلي، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتعزز هذه العمليات دور حماس كقوة مقاومة فلسطينية قوية ومحاربة للاحتلال الإسرائيلي.

ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد 201 شخص على الأقل وإصابة 368 آخرين في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مُشيرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20258 قتيلا منذ 7 أكتوبر الماضي.

الرئيس الإيراني: مجلس الأمن الدولي المسئول عن إحلال السلام في العالم

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: “إن الأحداث التي شهدتها فلسطين أظهرت أن مجلس الأمن الدولي غير فعال، ويجب إيجاد آلية أخرى لإحلال السلام والأمن على هذا الكوكب”.

وأضاف: “إن المكان المسمى بمجلس الأمن الدولي، والمسؤول عن إحلال السلام والأمن في العالم، قد أظهر أنه عاجز وغير فعال خلال الأحداث الأخيرة في فلسطين”.

وأختتم رئيسي: “أن مجلس الأمن أثبت لجميع شعوب العالم أنه لا ينبغي لهم أن يعولوا عليه، ومن الضروري البحث عن آلية جديدة لإحلال السلام والأمن في العالم”.

روسيا تمنح عدد من اللاجئين الفلسطنيين الجنسية الروسية

عاجل- حماس توجه ضربة قوية للاحتلال الإسرائيلي في غزة

سلمت روسيا المجموعة الأولى من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم، ووصلوا إلى داغستان نوفمبر الماضي، بطاقات هوية روسية.

وقالت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في داغستان: “حصل على بطاقات الهوية 26 رجلا و19 امرأة، وبين هؤلاء 7 قاصرين، حيث يبلغ أصغرهم سنا من العمر 14 عاما”.

وأضاف نائب رئيس حكومة داغستان عبد الرحمن محمودوف: "الحصول على بطاقة الهوية يمنح الحق في التمتع بالحقوق والإمتيازات المنصوص عليها في دستور روسيا الاتحادية، ويعطي الحق في تلقي الرعاية الطبية والتعليم ودخول الحياة المهنية".