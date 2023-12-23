العالم اليوم - حصيلة القتلى في غزة تتجاوز حاجز الـ20 ألفا

انتم الان تتابعون خبر حصيلة القتلى في غزة تتجاوز حاجز الـ20 ألفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن 20258 شخصا قتلوا في غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية العنيفة على القطاع.

وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20258 شهيدا و53688 إصابة"، مشيرة إلى أن معظم القتلى من المدنيين.

ومن بين القتلى 201 قتيل في الساعات والأربع والعشرين الماضية.

وأدى هجوم إسرائيلي على مبنى في مدينة غزة إلى مقتل 76 فردا من نفس العائلة، حسبما أعلن متحدث باسم الدفاع المدني في القطاع المحاصر.

ويعتقد أن الغارة التي وقعت الجمعة من بين الأكثر دموية في الحرب حتى الآن، وفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وشنت إسرائيل هجوما جويا وبريا عنيفا ضد قطاع غزة، بعد هجوم مباغت لحماس في السابع من أكتوبر.

واندلعت الحرب في أعقاب شن الحركة هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، وفق أرقام السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل عمليات قصف مكثفة على القطاع، وبدأت منذ أواخر أكتوبر بعمليات برية في قطاع غزة.