الدبيبة يؤكد أنه لن يترك منصبه إلا عبر الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مغادرة منصبه إلا عبر انتخابات تشريعية ورئاسية، وسط مقترحات بتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.

وقال الدبيبة في حوار مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة على هامش انطلاق أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية: "لن أترك الكرسي إلا لمن يستحق، ومن يقرر هو الشعب، ونحن نسعى للانتخابات".

وأضاف أن "الكرسي متغير، ولن يبقى أحد عليه إلى الأبد. صحيح أن الكرسي له جاذبيته، لكن سأتركه".

كما أكد الدبيبة أن ليس لديه مانع في مشاركة لجنة مراقبة دولية للانتخابات.

وردا على اتهامات له بعرقلة الانتخابات، قال الدبيبة: "نحن نريد أن نذهب إلى الانتخابات، ونترك الشعب الليبي يختار".