العالم اليوم - تقرير عن "حادث جديد" قرب باب المندب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 08:23 مساءً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إنها تلقت تقريرا عن حادث قرب مضيق باب المندب، على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف في اليمن.

وذكر البيان أن السلطات تجري تحقيقا، بينما تم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور.

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