العالم اليوم - توتنهام يفرمل قطار إيفرتون ويصعد إلى المربع الذهبي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 08:23 مساءً - أنهى توتنهام مسيرة إيفرتون الرائعة في البريميرليغ بالفوز 2-1 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعبه، السبت، ليعود إلى المربع الذهبي.

وكان إيفرتون قد حقق 4 انتصارات متتالية بالدوري من دون أن تهتز شباكه، لكن مهاجمه السابق ريتشارليسون اخترق دفاعات الفريق الضيف ليفتتح التسجيل بلمسة رائعة بعد 9 دقائق، ثم أضاف سون هيونغ مين الهدف الثاني بعد 9 دقائق أخرى.

وجاءت المباراة مثيرة بفضل نشاط لاعبي إيفرتون واعتماد توتنهام على بناء اللعب من الخطوط الخلفية، وأهدر الفريق الضيف فرصا للتسجيل بلمسات غابت عنها القوة.

وسجل أندريه غوميز هدفا في الدقيقة 82 ليزيد من إثارة المباراة، لكن صاحب الضيافة صمد تحت الضغط ليحقق ثالث انتصار على التوالي، بعد 5 مباريات غاب فيها عنه الفوز.

وارتقى الفريق اللندني إلى المركز الرابع، متفوقا على حامل اللقب مانشستر سيتي.