العالم اليوم - حماس: فقدنا الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 رهائن في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - أعلنت حركة حماس، السبت، فقدانها الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، بسبب القصف الإسرائيلي.

ونقل عن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، قوله في بيان على قناة الحركة على "تلغرام" إن حماس ترجح أن الرهائن قتلوا خلال غارة إسرائيلية.

ولم يتسن التحقق من التقرير، كما لم يصدر على الفور أي رد بعد من السلطات الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت نحو 240 رهينة في الهجوم على بلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر، وتقول أيضا إن الهجوم أدى إلى مقتل 1200.

من جهتها، قالت حماس الشهر الماضي إن أكثر من 60 رهينة فقدوا بسبب القصف الجوي الإسرائيلي.

وأطلقت حماس سراح أكثر من 100 رهينة في إطار هدنة استمرت أسبوعا في نهاية نوفمبر، تضمنت أيضا إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وطفلا من سجونها.

ونظمت عائلات الرهائن مسيرة جديدة، السبت، وطالبت بأن تنظر إسرائيل في إطلاق سراح كبار الناشطين الفلسطينيين من السجون في أي صفقة تبادل جديدة.