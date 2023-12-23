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أحمد جودة - القاهرة - أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري بأن قوات الاحتلال توسع عملياتها في شمال وجنوب قطاع غزة، مُشيرًا إلى شن معارك ضارية في معاقل حركة حماس.

معارك قوية وتصعيد مستمر.. بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أحداث غزة

معارك قوية وتصعيد مستمر.. بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أحداث غزة

وقال هاجاري: “يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات في مواجهة الأنفاق والمخربين الذين ينشطون في المنطقة”، مؤكدًا توسيع نطاق العمليات في شمال وجنوب قطاع غزة والمشاركة في معارك قوية ضد حماس.

وأضاف: “استولى جيش الاحتلال على 30 ألف قطعة سلاح، بما في ذلك صواريخ وعبوات ناسفة، خلال القتال في قطاع غزة، كما تم استهداف أهدافًا تابعة لحزب الله في الشمال، بما في ذلك البنية التحتية”.

حماس توجه ضربة قوية للاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت حماس عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية شمالي مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها، وتعكس هذه الضربات القوية استعداد حماس للتصدي للاحتلال والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وشنت حماس هجوم استهدف جنديين باستخدام قذيفة "RPG" في مدينة خانيونس، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وتأتي هذه الضربات كجزء من الجهود المستمرة لحماس في مواجهة القمع الإسرائيلي، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتعزز هذه العمليات دور حماس كقوة مقاومة فلسطينية قوية ومحاربة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة أيضًا عن تنفيذ عملية استهداف جندي إسرائيلي من مسافة صفر، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، واستخدموا فيها عبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع والأفراد والتحصينات.

روسيا تمنح عدد من اللاجئين الفلسطنيين الجنسية الروسية

معارك قوية وتصعيد مستمر.. بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أحداث غزة

سلمت روسيا المجموعة الأولى من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم، ووصلوا إلى داغستان نوفمبر الماضي، بطاقات هوية روسية.

وقالت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في داغستان: “حصل على بطاقات الهوية 26 رجلا و19 امرأة، وبين هؤلاء 7 قاصرين، حيث يبلغ أصغرهم سنا من العمر 14 عاما”.

وأضاف نائب رئيس حكومة داغستان عبد الرحمن محمودوف: "الحصول على بطاقة الهوية يمنح الحق في التمتع بالحقوق والإمتيازات المنصوص عليها في دستور روسيا الاتحادية، ويعطي الحق في تلقي الرعاية الطبية والتعليم ودخول الحياة المهنية".