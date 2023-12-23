بايدن "أجهض خطة إسرائيلية في لبنان".. ماذا حدث بعد 7 أكتوبر؟

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أحمد جودة - القاهرة - أقنع الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكشفت الصحيفة في تقريرها الذي نشر السبت، أن بايدن حذر نتنياهو من أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربا إقليمية أوسع".

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأميركي حث رئيس الوزراء الإسرائيلي على وقف الضربة الاستباقية ضد حزب الله، التي كانت إسرائيل تخطط لها بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.

وقال مسؤولون إن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية، اعتبرتها الولايات المتحدة غير موثوقة، تفيد أن قوات حزب الله كانت تستعد لعبور الحدود نحو إسرائيل "كجزء من هجوم متعدد الجوانب".

ودفع ذلك بعض المسؤولين الإسرائيليين الأكثر تشددا "إلى حافة الهاوية"، وفق تعبير "وول ستريت جورنال".

وفي أكتوبر الماضي، التقى بايدن نتنياهو، وسط محاولات الحكومتين تقديم "جبهة موحدة قوية علنا"، في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس.

ومنذ بدأت إسرائيل هجماتها العنيفة على قطاع غزة، تشهد حدودها الشمالية مع إسرائيل تبادلا يوميا للقذائف والصواريخ مع حزب الله.

وارتفعت وتيرة الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفر التصعيد عن مقتل 140 شخصا على الأقل في لبنان، من بينهم نحو 100 مقاتل من حزب الله و17 مدنيا على الأقل، منهم 3 صحفيين.

وفي المقابل، قتل 13 شخصا من الجانب الإسرائيلي بينهم 7 عسكريين.