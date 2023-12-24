العالم اليوم - حماس تدعو لتحقيق دولي متهمة إسرائيل بتنفيذ "إعدامات ميدانية"

انتم الان تتابعون خبر حماس تدعو لتحقيق دولي متهمة إسرائيل بتنفيذ "إعدامات ميدانية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 01:26 صباحاً - دعت حركة حماس إلى إجراء تحقيق دولي فيما قالت إنه "إعدامات ميدانية" نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع الذي تحكمه حماس منذ عام 2007، في بيان إنه جمع شهادات تفيد بأن عمليات الإعدام الميدانية لأكثر من 137 مدنياً فلسطينياً في محافظتي غزة والشمال.

واتهم الجيش الإسرائيلي خصوصا بأنه "قام بحفر حفر كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين من أبناء شعبنا الفلسطيني وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم قام بدفنهم بالجرافات". ولم يحدد متى وقع ذلك.

ودعت حركة حماس إلى "تشكيل فرق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسله لوكالة فرانس برس إنه "ليس على علم حاليا بالحادث الموصوف"، مضيفا أنه يحتاج إلى مزيد من التفاصيل "لتقديم صورة أوضح".

وتابع الجيش أنه "في حالة حرب مع منظمة حماس الإرهابية التي أثبتت أنها لا تقدر الحقيقة أو الدقة".

في وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين و"أعدم" عشرات آخرين في الشوارع هذا الأسبوع خلال عملياته البرية في جباليا ومناطق أخرى بشمال قطاع غزة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يعلق الجيش الإسرائيلي بشكل محدّد على الاتهامات حول إعدامات نفذها جنوده.

لكنه أكد أن ضرباته "ضد أهداف عسكرية تمتثل لأحكام القانون الدولي" وتنفَّذ بعد "تقييم مفاده أن الأضرار الجانبية المتوقعة على المدنيين والممتلكات المدنية ليست مفرطة مقارنة بالنتيجة العسكرية المتوقعة من الهجوم".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت الأربعاء تلقيها تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية "قتلت بعد إجراءات موجزة" 11 فلسطينيا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.

وطالبت المفوضة إسرائيل بفتح تحقيق في "احتمال ارتكاب قواتها لجريمة حرب".

لكن إسرائيل قالت إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".

وأدى القصف الإسرائيلي حتى الآن إلى مقتل 20258 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 53 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.