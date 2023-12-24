عاجل - بايدن يحسم الأمر بشأن التدخل الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - بايدن يحسم الأمر بشأن التدخل الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما السبت.

وأضاف بايدن للصحفيين في واشنطن "أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة".

وتابع: "لم أطلب وقف إطلاق النار"، وذلك ردا على أحد الأسئلة.

من جهته، قال البيت الأبيض إن بايدن ناقش مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحملة الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة بما في ذلك "أهدافها ومراحلها".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن "أكد الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين بما في ذلك من يدعمون عملية الإغاثة الإنسانية، وأهمية السماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال الدائر".

وأضاف البيان: "ناقش الزعيمان أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين".