عاجل| مفاجأة أوقفت مخطط إسرائيل للحرب على لبنان.. ماذا حدث؟

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أحمد جودة - القاهرة - خطة إسرائيل للحرب على لبنان لم تكتمل، حيث كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن مفاجأة جديدة بشأن خطط إسرائيل العسكرية في مرحلة ما بعد هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، حيث أن إسرائيل كانت تخطط لهجوم مواقع في لبنان تتبع حزب الله.

مفاجأة أوقفت مخطط إسرائيل للحرب على لبنان

والحكومة الإسرائيلية، قالت إن لديها معلومات استخباراتية بشأن استعداد حزب الله لشن هجوم على إسرائيل، وكان هناك هجوم استباقي ضد الحزب في 11 نوفمبر، ومن جهتها تدخلت واشنطن لوقف التحرك العسكري الإسرائيلي، حسب ما كشفته الصحيفة الأمريكية.

واعتبرت الإدارة الأمريكية أن هناك معلومات غير موثوقة، قائلة: «المعلومات الاستخباراتية التي كانت لدى إسرائيل تبين أن عناصر حزب الله اللبناني كانوا يخططون لعبور الحدود وتنفيذ عمليات داخل إسرائيل غير موثوقة».

وطلبت تل أبيب من واشنطن الدعم في إطار التجهيز لهذا الهجوم الاستباقي لمواجهة ما كانت ترى أنه سيكون هجوم متعدد الجوانب لحزب الله، كما عقد مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا، وكانت نتائجه إنه لا يتوافقون مع تقديرات المخابرات الإسرائيلية.

الحرب الكبرى

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن قادة إسرائيل كانوا قد أعطوا أوامر لعناصر جيش الاحتلال في شمال إسرائيل بالاستعداد للقتال مع حزب الله في إطار ما سمي بـ«الحرب الكبرى».

والمقاتلات الإسرائيلية كانت مستعدة، ولكن في نهاية الأمر رضخ مجلس الحرب الإسرائيلي للرؤية الأمريكية بعد 6 ساعات من الاتصالات.

ويذكر أنه في 7 من أكتوبر الماضي، شنت الفصائل الفلسطينية هجومًا هو الأول من نوعه داخل مستوطنات غلاف غزة، واستطاعوا قتل وأسر مئات الإسرائيليين.

كما شنت إسرائيل هجوما هو الأعنف والأشرس من نوعه تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن نزوح مئات الآلاف من أهالي القطاع من الشمال باتجاه الجنوب.