نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تدعو إلى تحقيق دولي في تنفيذ إسرائيل إعدامات ميدانية بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت حركة حماس، السبت، إلى إجراء تحقيق دولي في "إعدامات ميدانية" اتهمت جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها في قطاع غزة، مؤكدة تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع الذي تحكمه حماس منذ عام 2007، في بيان أنه جمع شهادات تفيد بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيًا فلسطينيًا في محافظتي غزة والشمال".

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خصوصا بأنه "قام بحفر حفر كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين من أبناء شعبنا الفلسطيني وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم قام بدفنهم بالجرافات". ولم يحدد متى وقع ذلك.

ودعت حركة حماس إلى "تشكيل فرق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية".

وطالبت مفوضية حقوق الإنسان إسرائيل بفتح تحقيق في "احتمال ارتكاب قواتها لجريمة حرب"

وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين و"أعدم" عشرات آخرين في الشوارع هذا الأسبوع خلال عملياته البرية في جباليا ومناطق أخرى بشمال قطاع غزة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يعلق الجيش الإسرائيلي بشكل محدّد على الاتهامات حول إعدامات نفذها جنوده.

لكنه أكد أن ضرباته "ضد أهداف عسكرية تمتثل لأحكام القانون الدولي" وتنفَّذ بعد "تقييم مفاده أن الأضرار الجانبية المتوقعة على المدنيين والممتلكات المدنية ليست مفرطة مقارنة بالنتيجة العسكرية المتوقعة من الهجوم".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت الأربعاء تلقيها تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية "قتلت بعد إجراءات موجزة" 11 فلسطينيا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.

وطالبت المفوضة إسرائيل بفتح تحقيق في "احتمال ارتكاب قواتها لجريمة حرب". لكن إسرائيل قالت إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".

وأدى القصف الإسرائيلي الغاشم حتى الآن إلى استشهاد 20258 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 53 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.