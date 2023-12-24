العالم اليوم - البنتاغون: المسيرة التي هاجمت سفينة "أُطلقت من إيران"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاعون إن الطائرة المسيّرة التي هاجمت سفينة قبالة سواحل الهند "أُطلقت من إيران".
وكان قد كشف تحليل للقناة 12 الإسرائيلية، أن الطائرة من دون طيار التي هاجمت سفينة "مرتبطة بإسرائيل" قرب الهند، انطلقت من إيران.
وقالت القناة إنه "وفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن الناقلة (كيم بلوتو) التي تعرضت للهجوم ليل الجمعة على مسافة ليست بعيدة عن سواحل الهند، أصيبت بطائرة من دون طيار انطلقت من إيران".
وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، السبت، إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيّرة قبالة الساحل الغربي للهند، مما أدى إلى نشوب حريق.
وأضافت أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، من دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.
وأشارت الشركة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال في الهند.
وقالت: "تم الإبلاغ أيضا عن بعض الأضرار الهيكلية ووصول بعض الماء إلى متن السفينة. السفينة تابعة لإسرائيل وكانت متجهة إلى الهند في ذلك الوقت".
وذكرت "أمبري" أن البحرية الهندية تتعامل مع الموقف، بينما لم ترد البحرية على الفور على طلب للتعليق.
وتابعت: "على نحو غير عادٍ، مقارنة بهجمات أخرى في الآونة الأخيرة، تم تنفيذ الهجوم بعيدا عن منطقة مضيق باب المندب، ولم ينفذه الحوثيون".
حادثة باب المندب
من جهة أخرى، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن انفجار طائرة مسيرة قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.
وذكرت الهيئة في مذكرة توضيحية "لم تعلن السفينة عن أضرار وتردد أن جميع أفراد الطاقم سالمون، وتحقق السلطات في الأمر".
وقال البيان إن الهيئة أعلنت السبت أنه تم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور.
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