العالم اليوم - مسيرات تستهدف مدمرة أميركية وإطلاق صواريخ حوثية على السفن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إنه تم إطلاق صاروخين بالستيين مضادين للسفن باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأضافت أنه لم يتم الإعلان عن تضرر أي سفن بسبب الصواريخ الباليستية. كما أشارت سنتكوم إلى اعتراض المدمرة الأميركية لابون 4 طائرات مسيرة أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وكانت متجهة نحو المدمرة. مسيرات تستهدف مدمرة أميركية وصواريخ حوثية

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