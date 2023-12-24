العالم اليوم - سنتكوم: إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن وإسقاط 4 مسيرات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 ديسمبر 2023 07:22 صباحاً - قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إنه تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وأنه تم إسقاط 4 مسيرات أطلقت من اليمن.

تفصيلا، كشفت "سنتكوم" عن أن صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن "أطلقا على الممرات الملاحية الدولية في جنوب البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وورد في المنشور أيضا أنه "لم يتم الإبلاغ عن تأثر أي سفن بالصاروخين الباليستيين".

كما أشارت "سنتكوم" إلى اعتراض المدمرة الأميركية "لابون" 4 طائرات مسيرة أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أمس السبت وكانت متجهة نحو المدمرة.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية على موقع إكس "هذه الهجمات تمثل الهجومين الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل المسلحين الحوثيين منذ 17 أكتوبر".

عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر فيما تقول إنه رد على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القيادة المركزية لقوات البحرية الأميركية استجابت لنداءات استغاثة من سفينتين تعرضتا للهجوم.

وذكر المنشور أن ناقلة كيماويات ونفط ترفع علم النرويج، التي تملكها وتشغلها أيضا، أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة من قبل الحوثيين، كما أبلغت ناقلة نفط خام مملوكة للجابون وترفع العلم الهندي عن تعرضها لهجوم.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أن منظومة جوية غير مأهولة انفجرت بالقرب من سفينة في مضيق باب المندب، على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن.

وتسببت جماعة الحوثي في اضطراب التجارة العالمية على مدى أسابيع، بسبب شنها هجمات على السفن المارة عبر مضيق باب المندب.

وأطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار" قبل 3 أيام، قائلة إن أكثر من 12 دولة وافقت على المشاركة في جهد سيشمل دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر بالقرب من اليمن.